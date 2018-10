Menmarathon Ane viert vijfde jubileum

Buurman kalverhou­ders blijft dwarslig­gen

12 oktober De buurman van het kalveropfokbedrijf van Jeroen en Marleen Kosse aan de Coevorderweg in Slagharen blijft erbij: hij ondervindt veel overlast van geluid en stank en wil dat de gemeente handhaaft. ‘Er valt niks te handhaven’, verzucht een woordvoerder van de gemeente Hardenberg. ‘We sturen vaak toezichthouders, er is niks aan de hand, de bedrijfsvoering is prima in orde.’