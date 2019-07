Merhawi en Maha lezen samen met Liz en Glenn

Het leesmaatjes-idee ontstond bij azc docent Mirjam Meilink. Tutor lezen is een schools onderdeel. Ze legde contact met leerkracht Tanja Wachtmeester van De Marsweide in de Marslanden. Die was er wel voor te porren. ,, Het maakte veel los bij de leerlingen. Zo was er een jongen die halverwege weg ging naar een ander AZC”, vertelt Wachtmeester. De Marsweide is de eerste school die meedeed aan dit leesmaatjes project. Die school staat vlakbij het AZC en leerkracht Mirjam Meilink had daar al haar contacten. ,,Meedoen aan dit project geeft de leerlingen een gevoel van verantwoording. Ook zelfvertrouwen. ‘Want ik kan eigenlijk best goed lezen’, merken de leerlingen. En voor onze kinderen is het natuurlijk ook heel goed. Ze moeten gewoon veel lezen”, vertelt Meilink over haar ervaring met het eerste project dat nu is afgerond. Het ging hier om 17 leerlingen van De Opstap die eraan meededen. Maar er zijn veel meer kinderen met verschillende nationaliteiten die hiervoor in aanmerking komen. Daarom wil Meilink graag meer scholen erbij betrekken. Wanneer andere scholen ook hieraan mee willen doen in het volgende schooljaar, dan hoort Meilink dart graag. Er is nog plek in de gangen van school De Opstap in het AZC.