Mest uitrijden komt Hardenbergse boer duur te staan

Chirurgen­fu­sie Twente en Hardenberg; volgens dokters ‘beste voor patiënt’

De chirurgencoöperaties van ziekenhuizen in Oost-Nederland zijn gefuseerd. Dat is in het belang van de patiënt, zeggen de dokters van ZGT (Almelo), MST (Enschede) en Saxenburgh Medisch Centrum (Hardenberg). Door samen te werken, blijft de best mogelijke zorg voor de regio behouden.

7 februari