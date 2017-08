Mestafsluiters en containers nieuwe goudmijn voor dieven

Het dievengilde heeft een nieuwe geldbron aangeboord. Na het lood, brons en koper zijn ineens mestafsluiters van silo’s en containers roofgoed. Vermoedelijk omdat er waardevol messing in is verwerkt. ,,Het is onmogelijk overal een mannetje neer te zetten.’’

Letterlijk stront aan de knikker in de agrarische wereld. Boeren en loonwerkbedrijven slaan alarm vanwege een golf aan diefstallen van mestafsluiters. Met name in Drenthe en de regio rond Hardenberg is het een plaag.

Mestafsluiters zijn grote kranen met een messing schuif die op silo’s en containers zijn gemonteerd om mest te kunnen laden of te lossen. Doorgaans vindt de opslag van mest plaats op afgelegen plekken waardoor de dieven min of meer vrij spel hebben.

Waarschuwing

Het komt geregeld voor dat door diefstal duizenden liters mest wegstromen. ,,Dat kan hele vervelende gevolgen hebben voor het milieu, vooral als er bijvoorbeeld een sloot nabij is’’, zegt woordvoerder Hans Verkerk van branchevereniging Cumela in Nijkerk. Cumela gaat de aangesloten leden, werkzaam in groen, grond en infra, waarschuwen voor dit soort diefstallen.

De politie in de provincie Overijssel heeft inmiddels van de eenheid Noord-Nederland doorgekregen dat het een serieus probleem is. Woordvoerder Paul Koetsier van de politie: ,,De afgelopen week is er zeven keer aangifte gedaan van diefstal van mestafsluiters. Blijkbaar is het nog steeds interessant met metalen aan de gang te gaan. Als politie hebben we met de diefstal van koper al de gekste dingen meegemaakt. Zelfs standbeelden worden uit tuinen gehaald en waarschijnlijk omgesmolten. Het heeft onze aandacht maar het is onmogelijk om overal een mannetje neer te zetten’’.

Camera’s

Brancheorganisatie Cumela heeft een oplossing die werkt. ,,Sommige leden hebben internetcamera’s geplaatst, waardoor je bij onraad een seintje op je mobiel krijgt.’’ Volgens de politie is dat een goede methode om bewijs te verzamelen.

Zelfs het vastlassen van mestafsluiters helpt geen zier, weet Jan Hulter van het gelijknamige loonbedrijf in Anerveen. ,,Ze hebben vast zo’n handige haakse slijper op accu bij zich. Ze flexen de vastgelaste bouten gewoon door.’’

Jan Hulter is onlangs meerdere keren bestolen van mestafsluiters en is gestopt met het doen van aangifte. ,,Als je pech hebt kost het je een halve dag. Ik ben inmiddels zo ver dat de dieven mij beter even kunnen bellen. Dan krijgen ze van mij hoogstpersoonlijk een mestafsluiter, dan is de schade niet zo groot als nu.’’

Eenvoudig doelwit

Veel varkens- en rundveehouders in deze regio hebben zelf mestcontainers voor de opslag van mest. Die staan doorgaans op achterafweggetjes waar dieven eenvoudig ongezien kunnen toeslaan. Het is al meerdere keren gebeurd dat de inhoud van zo'n container wegstroomde, want daar zitten de dieven kennelijk ook niet mee.

,,In zo’n container zit maximaal veertig ton, de inhoud van een vrachtwagen’’, zegt Jan Hulter. ,,Als dat wegloopt heb je een ongelooflijke smeerbende. Het is een heleboel werk om die onvoorstelbare hoeveelheid prut op te ruimen.’’

Buitenland

Jan Hulter zit te peinzen wat de dieven nu precies met het roofgoed doen. ,,De schuif van de mestafsluiter is van messing, die zal bij een oud ijzerboer misschien een euro of 30 opleveren. Het kan ook zijn dat alle gestolen mestafsluiters compleet naar het buitenland verdwijnen. Wie zal het zeggen? Het is nu helaas schering en inslag, een slot of een hek er omheen houdt de dieven niet tegen.’’

Kostenpost

​Een nieuwe mestafsluiter kost circa 150 euro, maar de schade voor de sector is na een diefstal volgens directeur Freddy de Boer van ‘mestmakelaar’ Logimest in De Krim vele keren groter. ,,De chauffeur komt bij een opslagplaats en kan niet verder. Het kost je uren en logistiek loopt alles in de war.’’

Logimest heeft inmiddels een paar keer aangifte gedaan, meldt directeur Freddy de Boer. ,,De schade kan behoorlijk in de papieren lopen. We hebben bijvoorbeeld even verderop silo’s voor tussenopslag, daar gaat in totaal 10.000 ton mest in. De hoofdafsluiters zitten gelukkig in de grond, waardoor niet automatisch alles wegstroomt uit het centrale depot. De kosten voor herstel lopen in de duizenden euro’s.’’

Mest uit deze hoek van het land wordt voornamelijk vervoerd naar het noorden waar bieten- en aardappeltelers het voor bemesting van het land gebruiken.

Kunststof