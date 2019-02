Met boeken lezen kun je scoren in Bergentheim

Onderzoek naar lek bij NAM-locatie Collendoor­ner­veen medio maart klaar

31 januari Het onderzoek naar wat er precies mis is gegaan bij de lekkage op het NAM-terrein in Collendoornerveen, bij Hardenberg, wordt medio maart pas verwacht. De provincie Overijssel is ondertussen niet van plan om naar de rechter te stappen in een poging gaswinning of het injecteren van afvalstoffen in de Overijsselse bodem te stoppen.