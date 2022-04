Mien Ruys looft geboortehuis in Meerpalenroute Dedemsvaart: ‘Leuk optrekje’

Hardenberg investeert tonnen om dakdekkers en glazenwas­sers nu wel veilig op daken te laten werken

Glazenwassers die zonder valbeveiliging de ramen lappen, dakbedekkers die zichzelf niet aanlijnen omdat op een gemeentelijke gebouw een ankerpunt ontbreekt. Het kwam voor in Hardenberg, waar de lokale overheid om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen 360.000 euro wil investeren in structurele valbeveiliging. ‘Even snel en dan is het klaar’, is er dan niet meer bij.

1 april