Milieuorganisatie eist dat Overijssel optreedt tegen ‘illegale’ biomassacentrales zoals in Balkbrug

Vier biomassacentrales in Overijssel zijn illegaal maar de provincie treedt daar niet tegen op. Dat stelt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) bij de rechter in Zwolle. ,,Dit is een ecologisch probleem, maar de bedrijven en het bevoegd gezag onderkennen dat niet.’’