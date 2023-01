Minderjarige jongen uit Emmen verdacht van zedendelict in Heerenveen: slachtoffer is 7-jarig meisje

Pizzeria Sephora in Nieuwleu­sen na gedwongen sluiting nu weer open: ‘Ik snap het nog steeds niet’

Pizzeria Sephora in Nieuwleusen is weer open. De gemeente Dalfsen heeft nog geen vergunning afgegeven, maar nu nieuwe documenten zijn aangeleverd en ‘er zicht is op legalisatie’, mag het omstreden restaurant gasten ontvangen. Ayman Khallaf is als uitbater tot op zekere hoogte tevreden. ,,Deze pizzeria is mijn leven.”

26 januari