Minderjarige woningovervaller Hardenberg ook verdacht van drie overvallen in Drenthe

Politie roept hulp in van horeca in strijd tegen lachgas

15 september De politie in het Vechtdal wil in gesprek met horecagelegenheden om de verkoop van lachgas tegen te gaan. Steeds meer jongeren experimenteren met lachgas, zegt de politie, en het was bij diverse zomerfeesten in de regio verkrijgbaar bij of in de horeca.