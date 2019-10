Minister: pas na drie jaar goed beeld van ‘dodenweg’ N36

Van Nieuwenhuizen reageert op een brief van 53 partijen, onder aanvoering van de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk. De partijen luidden afgelopen zomer de noodklok over de N36, waar ongelukken - in sommige gevallen met dodelijke afloop - schering en inslag zijn. De briefschrijvers hebben de N36 daarom omgedoopt tot ‘dodenweg’. ‘Het is bijna onverantwoord om nog gebruik te maken van de N36’, stelden dorpsraden en politieke partijen in de brief.