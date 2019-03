Minister Slob vol lof over jonge Hardenbergse vrijwilligers

Marco (25) uit Dedems­vaart doet mee aan een Mis­ter-Verkiezing: Het gaat niet alleen om de beauty

8 maart Het is meer dan jezelf overgieten met olie om vervolgens te poseren in je boxershort. Marco Ooms uit Dedemsvaart is een van de 19 finalisten van de Mister International Netherlands verkiezing. Een Miss verkiezing, maar dan voor mannen. Ooms fitnesst vijf keer per week en staat drie keer per week op het voetbalveld om in shape te blijven. Maar: ,,Het gaat niet alleen op de beauty, ook om de brains.’’ Vijf vragen aan deze 25-jarige kandidaat.