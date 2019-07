Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink te druk om fractievoorzitter CDA Hardenberg te blijven

De allereerste Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink is zo druk met zijn nieuwe functie in Den Haag dat hij heeft besloten naast zijn baan nu ook het fractievoorzitterschap van het CDA in Hardenberg op te geven.

De 33-jarige rolstoeler is zich ervan bewust dat hij een jaar de tijd heeft om de functie van Minister van Gehandicaptenzaken goed in te kunnen vullen. En in dat jaar wil hij al zijn ambities waar zien te maken. ,,Ik wil in die tijd laten zien dat ik van meerwaarde ben. Ik vertegenwoordig ongeveer twee miljoen mensen in dit land die een beperking hebben. Daar wil ik me volop voor inzetten.’’

Fulltime

De 33-jarige Hardenberger werd vorige maand verkozen tot eerste Minister van Gehandicaptenzaken, een initiatief van de omroepen KRO/NCRV. Tot nu toe maakt hij een dag in de week voor zijn nieuwe functie vrij. Al snel bleek dat zijn agenda zo vol liep, dat hij zijn baan bij zijn huidige werkgever Dion Salaris Bureau in Hardenberg beter kon opzeggen. Per 22 juli treedt hij voorlopig voor een jaar fulltime in dienst van KRO/NCRV.

Brink zit op de ene dag in de week veel in Den Haag en heeft overleggen met zorginstellingen, met mensen uit de gehandicaptendoelgroep en met de overheid. Deze week had hij nog een belangrijk overleg in Den Haag waarvoor hij al heel vroeg vanuit Hardenberg op pad ging. Er moest een onderzoeksrapport worden besproken over ondervertegenwoordiging van mensen met een structurele functionele beperking in politieke functies.

Voorwaarde

Het fractievoorzitterschap draagt de CDA-er over aan fractiegenoot en zijn campagneleider tijdens de 'minister-verkiezing’, Piet-Cees van der Wel. Rick Brink blijft wel raadslid voor het CDA in Hardenberg. Dat stelde hij zelfs in Hilversum voorafgaande aan de verkiezing als voorwaarde. ,,Als dát niet kan, dan moet je het nu zeggen, want dan stop ik ermee, heb ik tegen KRO/NCRV gezegd. Want de gemeente Hardenberg zit echt in mijn DNA. Ik ben dol op onze gemeente. Er zijn veel mensen die op mij gestemd hebben, dat maakt die verantwoordelijkheid nog eens extra groot.’’

Vertrek

In tegenstelling tot het fractievoorzitterschap zal het werk van raadslid beter te combineren zijn met zijn nieuwe job, verwacht Brink. Een fractievoorzitter van de grootste fractie zit in tal van overleggen en moet flexibel zijn in de agenda. Bovendien staat de gemeente Hardenberg een nieuwe 'job’ te wachten: de procedure rond de opvolger van vertrekkend burgemeester Peter Snijders. De fractievoorzitter van de grootste raadsfractie, zal daar vermoedelijk ook wel een rol in gaan spelen, aldus Brink.

Opvolger Piet Cees van der Wel is opgetogen over zijn benoeming. Hij is dinsdagavond in een fractievergadering unaniem gekozen als nieuwe fractievoorzitter van CDA Hardenberg.