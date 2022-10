Minister zegt slachtoffers kanaaldrama niet te kunnen helpen: ‘Betreur het, maar Rijk heeft geen zeggenschap’

Dat geeft hij aan na vragen van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP. Beckerman sprong in de pen, nadat Arjan Otter als protest zijn huize knalroze schilderde. Otter volgde daarmee een gezin in Groningen. Net als Otter krijgen zij niet genoeg geld om schade te repareren aan hun pand. In Groningen is die schade ontstaan als gevolg van aardbevingen, het huis van Otter als gevolg van werkzaamheden aan het kanaal.



‘Ik ben bekend met dit bericht’, geeft Harbers aan. Maar hij kan niets voor bewoners langs het kanaal betekenen. ‘Het Rijk heeft echter geen zeggenschap over dit kanaal en ik kan om die reden inhoudelijk geen oordeel geven over de situatie.’