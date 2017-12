Minke Stichting in Balkbrug stopt: 'Trots maar ook lastig om los te laten'

Vijftien jaar vol met successen. Nu is het volgens voorzitter Allard Froon tijd om de Minke Stichting in Balkbrug op te heffen. De stichting richtte zich op het verbeteren van onderwijs in Indonesië en Honduras.

Ze zijn bezig met het laatste project: het Speciaal Onderwijs- en Gezondheidzorgprogramma. Daarna nemen de bestuursleden van de Minke Stichting afscheid. Jarenlang hebben ze samen met de Un Mundo Foundation in Honduras verschillende projecten gerealiseerd. ,,We hebben veel met die organisatie samengewerkt aan educatieve projecten”, zegt voorzitter Allard Froon van de Minke Stichting. ,,Destijds was de noodzaak hoog om financiële ondersteuning te geven. Inmiddels kunnen ze op eigen benen staan en zijn wij niet meer onmisbaar.”

Wat voor projecten hebben jullie gerealiseerd?

,,Een van onze eerste projecten was het verwezenlijken van een schoolbus waardoor meer kinderen naar school kunnen. Het is in die gebieden echt een jungle. Het realiseren van vervoer naar school was echt noodzakelijk. Daarna hebben we een middelbare school gerealiseerd. Wij hebben hier voornamelijk financiële steun gegeven dankzij vele donateurs. Het bouwwerk hebben bewoners, ouders en leraren zelf gedaan. De school staat er nu al een paar jaar en is een groot succes. Kinderen kunnen er nu zelfs beroepsopleidingen afronden waardoor ze een betere toekomst hebben.”

Jullie laatste project heet het Speciaal Onderwijs- en Gezondheidzorgprogramma. Wat houdt dat precies in?

,,Dat project is gericht op zowel lichamelijk als verstandelijk gehandicapte kinderen. Mensen in Honduras kijken vaak negatief tegen kinderen met een beperking aan. We willen ouders laten zien hoe ze hiermee om kunnen gaan en dat zij zich niet hoeven te schamen voor hun eigen kind. Daarnaast worden leraren begeleid in de omgang met gehandicapten. En we kijken ook naar de behandeling en behoeftes die de kinderen nodig hebben. De Minke Stichting houdt verschillende fondswervingsacties voor dit project.”

Met wat voor gevoel neem je straks afscheid?