Mislukte inbraak in Lutten blijkt zoektocht naar drugs

Het duo dat op 2 oktober vorig jaar in Lutten probeerde in te breken, omdat het op zoek was naar drugs, heeft dinsdag flinke celstraffen tegen zich horen eisen. De inbraak mislukte, toen de bewoner plots op de oprit stond.

Bij de worsteling die ontstond, werd de bewoner met een bandenlichter op het hoofd geslagen. Tijdens de strafzaak in Zwolle zei één van de verdachten zelf te zijn geslagen.

Lees ook Politie houdt verdachten inbraakpoging in Lutten aan Lees meer

Robbie H. (37) uit Dedemsvaart krijgt wat het Openbaar Ministerie betreft 360 dagen cel waarvan 274 dagen voorwaardelijk en voor Marco V. (39) uit Hollandscheveld geldt 270 dagen waarvan 231 dagen voorwaardelijk. Een van de voorwaarden is dat ze zich laten behandelen voor hun verslavingen. Vooral H. was er voor zijn aanhouding slecht aan toe. ,,Ik gebruikte een liter ghb per week. Als ik een paar maand zo door was gegaan, had ik hier niet meer gezeten’’, zei hij de rechters in Zwolle.

Drugs

Het motief achter de mislukte inbraak op 2 oktober vorig jaar in Lutten zou ook drugs zijn. V. wilde naar eigen zeggen alleen kijken of het slachtoffer een wietkwekerij aan huis had. Maar H. wist dat in het huis ghb moest liggen. H. belde om nu rechtstreeks bij de bewoner wat ghb te bestellen, zei hij. Maar de bewoner zat in De Kuip bij een voetbalwedstrijd.

Dat bleek een smoes: toen het duo met bivakmutsen over het hoofd getrokken op de oprit van het slachtoffer poogde een ruit te forceren, kwam de man thuis. Onduidelijk is hoe de worsteling verliep. De aangever zegt van beide verdachten klappen gehad te hebben. Zelf wist hij V. neer te slaan met de bandenlichter waarmee hij kort ervoor zelf was geraakt. De politie was snel ter plaatse en trof V. liggend in een sloot aan. H. was door de weilanden gevlucht.

Mes

H. stond ook terecht voor een belediging en bedreigen van agenten. Hij zou zwaaiend met een mes voor ze gestaan hebben. Hij was zwaar onder invloed maar herinnert zich dat niet gedaan te hebben. ,,Ik had het mes op mijn eigen keel gezet zodat ze weg zouden gaan’’, was zijn verklaring.

H. en V. zijn allebei inmiddels van de drugs af. ,,Ik heb vijf keer de dood in de ogen gekeken’’, zei H. over het afkicken. Over het geweld bij de mislukte inbraak zijn beide advocaten het met elkaar eens: het was de aangever die om zich heen sloeg.