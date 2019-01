Moderna Hardenberg plaatst extra 'wasstraat’ voor horecalinnen

Moderna Textielservice blijft maar groeien. Om de groeiende klandizie voor te kunnen blijven is donderdag een derde 'wasbuis’ geplaatst. Dat is een soort wasstraat van maar liefst 15 meter lang. Het 20 ton wegende gevaarte is naar binnen gehesen met behulp van een grote kraan en een verreiker.

,,Je kunt zo'n wasbuis zien als een uitgerekte wasmachine, waarbij het wasgoed achtereenvolgens in verschillende vakken wordt behandeld, van voorwas tot hoofdwas en spoelen’’, legt technisch directeur Gert Stroeve uit. ,,Daarna komt het natte wasgoed in de waterpers, waarmee zoveel mogelijk vocht eruit wordt gehaald. Dan heb je daarna in de wasdrogers ook niet meer zo veel warmte nodig. Aan de achterkant komt elke 90 seconden 60 kilo schoon wasgoed uit de machine, per uur is dat 2000 kilo.’’

Stormachtig

Het Hardenbergse familiebedrijf, in de jaren zestig van de vorige eeuw opgericht door Henk en Leida Olsman, heeft een stormachtige periode achter de rug. In oktober 2013 werd het toen in Gramsbergen gevestigde bedrijfspand door brand verwoest, maar met vereende krachten en veel steun vanuit de samenleving werd exact een jaar later een gloednieuw duurzaam bedrijf geopend op het Hardenbergse bedrijventerrein Broeklanden. In Gramsbergen werd in 2013 wekelijks 60.000 kilo wasgoed behandeld, in Hardenberg is dat gegroeid tot 180.000 kilo per week.

Damwanden eruit

Moderna werkte tot nu toe met twee wasbuizen: één voor horecalinnen en één voor bedrijfskleding. De derde buis, ook voor horecalinnen, moet de komende weken verder worden aangesloten en kan eind februari in bedrijf zijn. Het gevaarte werd geplaatst met een 100 ton zware grote kraan van de firma Kuiphuis, en een verreiker van 32 ton. Een vijf meter breed deel van de zijwand was uit het pand gehaald om de kolossale wasbuis te kunnen plaatsen. ,,In anderhalf uur tijd zijn die horizontaal geplaatste damwanden er uit gehaald, vanavond na de hele operatie wordt de gevel weer dichtgemaakt. Overdag heeft in deze hal de productie stil gelegen, maar vanaf 20.00 uur moet alles weer draaien. Dat gaat allemaal lukken, onze technische dienst heeft dat prima voorbereid.’’

Hal bouwen

Op de Broeklanden kan Moderna, dat 400 medewerkers (280 fte’s) telt, ook nog verder uitbreiden. Afgelopen jaar is daarom een aangrenzend perceel van anderhalve hectare aangekocht van de gemeente. ,,Ideeën voor verdere uitbreiding zijn er, maar nog geen concrete plannen’’, stelt Stroeve. ,,Daar gaan we in de loop van dit jaar naar kijken. Zeker is wel dat dit de laatste interne uitbreiding binnen de bestaande bedrijfsruimte is geweest. Bij een volgende stap moeten we er een hal bij aanbouwen.’’