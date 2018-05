Moderna Textielservice breidt uit in Hardenberg

Groeiambities

Het nu gekochte terrein naast het bestaande bedrijf maakt het realiseren van groeiambities mogelijk, zegt algemeen directeur Erik Jutstra. "Sinds de opening van ons nieuwe pand in 2014 is de productie van Moderna bijna verdubbeld. Nog steeds zien we forse groei van ons bedrijf. Met de aankoop van deze grond kiezen we er voor om de productielocatie in Hardenberg te behouden, met een efficiënt distributienetwerk in het land. We hebben logistieke vestigingen in Woerden en Zaandam. Vanuit onze locatie in Hardenberg gaan we onze landelijke positie verder verstevigen en uitbouwen."