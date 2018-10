Modeshow ‘voor en door vrouwen’ in Röpcke-Zweers Ziekenhuis

De modeshow gebeurt in samenwerking met After Care Boutique en BB Care Boutique. Omdat er vaak een operatie noodzakelijk is om borstkanker te behandelen, wordt deze modeshow georganiseerd. ‘Een operatie doet iets met het lichaam, maar ook met het zelfbeeld. Nadien willen vrouwen zich weer vrouwelijk kunnen voelen, kleding kunnen dragen welke ze graag willen, zonder rekening te houden met de eerdere operatie aan de borst. Soms is passende lingerie of badkleding noodzakelijk, er zijn verschillende opties mét en zonder protheses mogelijk. Tijdens de modeshow worden onder andere verschillende lingerie, badkleding en hemdjes geshowd', laat Saxenburgh Groep weten.