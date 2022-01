Moeder met kinderen ontsnapt aan drama op spiegelgladde weg in Dedemsvaart

Wachttijd in ziekenhui­zen Oost-Nederland nog steeds veel te hoog: ‘Afbellen doen we met pijn in ons hart’

De wachttijden voor behandelingen in de ziekenhuizen in Oost-Nederland zijn nog steeds veel te hoog, al beginnen ze wel langzaamaan te stabiliseren. Met name bij Isala liep het de laatste tijd flink op. En met de komst van de omikronvariant vreest het Zwolse ziekenhuis dat het nog wel even duurt voor de inhaalzorg hervat kan worden.

