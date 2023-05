Moeders ziekte zette leven van Amber (14) op zijn kop in Hardenberg: ‘Dacht lang dat het mijn schuld was’

Een jaar na degradatie keert ASV terug in derde klasse: ‘We hebben laten zien dat we een waardig kampioen zijn’

Wat er al een aantal weken aan zat te komen is op de laatste speeldag eindelijk officieel geworden: ASV’57 is kampioen van de vierde klasse F. Het slotstuk was een ruime 7-1 overwinning in eigen huis tegen middenmoter Mariënheem. „Volgend jaar zullen de rollen omgedraaid zijn.”