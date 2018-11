Mogelijk asbest vrijgekomen bij stalbrand in Radewijk

Hendrik Bulthuis is mede-eigenaar van het boerenbedrijf en heeft de brand in de koeienstal van dichtbij meegemaakt. Hij woont op zo'n honderd meter afstand van de stal. ,,Ik was er aan het werk, net voor de lunch. Ik zag plotseling het vuur, het begon achterin de stal. Bij de schakelkast denk ik. Het was direct een grote bende met rook. Ik zag de koeien omvallen. Dus ik werd er meteen uitgestuurd toen de brandweer er was. Maar dat is ook logisch. Je kunt zo stikken in de rook’’, vertelt hij kort nadat het vuur onder controle is.

Lees ook Zeker 20 stieren komen om bij stalbrand in Radewijk: rookwolken wijde omgeving zichtbaar Lees meer

Dolle koe

Hij is nog zwart in zijn gezicht. Het zit zijn familie de afgelopen weken niet mee. Zijn neef woont in het huis naast de koeienstal. Hij heeft echter twee weken geleden een dolle koe op zich gekregen en lelijk op de grond terecht gekomen. Daardoor is hij bedlegerig. Bulthuis zelf werd een week geleden aangevallen door een stier en is nu nog herstellend.

Rookschade

De korpsen Bergentheim, Gramsbergen en Hardenberg en ook het Duitse Wilsum zijn aanwezig bij de stal. De Stobbenhaarweg is vanuit Hoogenweg afgesloten voor verkeer. Er is mogelijk asbest vrijgekomen. Omwonenden komen even buurten. In de wei lopen de overige 50 koeien. Straks zal een dierenarts controleren of ze rookschade hebben opgelopen. Ook Bulthuis zelf zal worden onderzocht door ambulancepersoneel. Onderzoek naar de oorzaak van de brand moet nog worden uitgevoerd.