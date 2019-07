Mogelijk carpoolplaats van gerecycled plastic bij N34 Hardenberg

Tellingen en enquêtes voor parkeerbe­leid Hardenberg: Kraskaar­ten zijn niet meer van deze tijd

6:00 Met een kraskaart voorkomen dat je een parkeerboete krijgt is straks eindelijk verleden tijd in Hardenberg. Dat het parkeerbeleid op de schop moet is duidelijk, en deze zomer mag iedereen in Hardenberg daar wat van vinden. In het centrum vinden tellingen plaats en daarnaast worden er enquêtes gehouden om de wensen rondom het parkeren in Hardenberg goed in kaart te krijgen.