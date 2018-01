De gemeente Hardenberg onderzoekt of een combinatie van functies mogelijk is op Het Bovenveld bij de Witte Paal. Op dat terrein is ruimte genoeg, er komen zonnepanelen.

Maar dat terrein komt mogelijk niet helemaal vol te liggen met zonnepanelen. Een alternatieve locatie die onderzocht wordt, is een perceel op het bedrijventerrein Broeklanden-Zuid in Hardenberg.

'Beste locatie'

Gerard Harmelink, mede-oprichter van motorcrossclub MC Gerrits in oprichting vertelt: ,,Het Bovenveld is de beste locatie. Daar zit ook helemaal niemand in de buurt. Het is in die zin het wilde westen zeg maar. Maar toch zit je voor mensen uit gemeente Hardenberg best centraal. Dus de gemeente gaat gaan kijken of dat samen te doen is. Want zo heel veel plek hebben we eigenlijk niet nodig voor een crossbaan.”

Broeklanden-Zuid

Een woordvoerder van de gemeente Hardenberg bevestigt de afspraken. ,,Begin januari is er overleg geweest tussen een vertegenwoordiger van MC Gerrits en een ambtenaar. Het klopt dat de club twee locaties op het oog heeft. Dat is inderdaad het Rova-terrein, waarbij de club wil insteken op een combinatie met het zonnepanelenveld. Of hiervoor voldoende ruimte overblijft, moet nader bekeken worden. Daarnaast heeft de club een perceel binnen het ontwikkelgebied ‘Broeklanden-Zuid’ op het oog.”

Bereikbaar

Harmelink: ,,We hebben de afspraak gemaakt dat de gemeente voor beide locaties de mogelijkheden nader in beeld brengt. Of één of beide locaties geschikt zijn, is dus nu nog niet te zeggen. Broeklanden-Zuid is meer richting Duitsland. Dat is iets minder goed bereikbaar vanuit andere delen van de gemeente.”

Het bovenveld bij Rheezerveen is een voormalige vuilstortlocatie. Het totaal beoogde vermogen van de zonnepanelen die daar komen, is ruim 6.000 kWp per jaar, voldoende energie voor de behoefte van ruim 1500 inwoners. Op circa 11,5 hectare komen in totaal zo’n 22.000 zonnepanelen. Wanneer de aanleg kan beginnen is nog niet bekend.

Rova: Onrealistisch

Mark de Weerd, woordvoerder, laat weten dat bij Rova nog niets bekend is van een onderzoek naar de mogelijkheden voor een motorcrossbaan op het terrein. ,,Het lijkt ons onrealistisch. We hebben in overleg met de provincie, gemeente en vooral ook de buurt, afgesproken daar een zonnepanelenveld aan te leggen. Dat is een duurzame en maatschappelijk verantwoorde oplossing voor het terrein.”

Inventariseren