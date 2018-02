‘Monster’trok Hardenberger wereld van de kinderporno in

Tegen een 39-jarige inwoner van Hardenberg is achttien maanden cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk wegens bezit en verspreiden van kinderporno. De man zat er volgens de officier van justitie ‘zo diep in’, dat een werkstraf of voorwaardelijk sepot wat haar betreft niet aan de orde is.

‘Ik vond het zelf beschamend en walgelijk’ zegt D.H. donderdag voor de rechtbank in Zwolle, ‘Er zat een monster in mij dat aan me trok, telkens als ik ermee wilde stoppen’. De politie die in maart 2017 bij aan de deur kwam is wat hem betreft ‘gestuurd door God’, die hem wilde zeggen ermee op te houden.

De man is opgespoord door onderzoek van een Zwitserse instantie naar Cybercrime. De autoriteiten daar hebben het account overgenomen van iemand die actief was in de kinderporno, en stuitten zo op de gegevens van de Hardenberger. Deze keek eerst naar seksfilmpjes en -foto’s van volwassenen en werd gaandeweg de diepte ingetrokken naar de wereld van extremere en verboden porno op de computer.

Worsteling

De man, vader van twee jonge kinderen, wilde het zelf niet, maar worstelde enorm met het ‘monster’ in zichzelf, dat nooit genoeg had en op zoek was naar telkens iets meer. Op de vierkante meter rondom zijn computer dacht hij niet aan zijn walging en schaamte. Hij is een paar keer gestopt en heeft alles weggegooid, maar dan begon hij toch weer. ‘En ik had niet de moed om hulp te zoeken, dan moet je het naar buiten brengen.’ Het was niet zozeer om de seksuele kick te doen geweest, beweert hij. ‘Misschien dat ik op zoek was naar een stukje macht’, want daar is porno, en zeker kinderporno, op gebaseerd’.

Seksverslaving

Dat laatste inzicht heeft hij opgedaan in de instelling waar hij sinds de zomer van vorig jaar onder behandeling is voor seksverslaving. De bedoeling is dat H. daarna bij een andere instantie verder gaat voor behandeling. Ondanks deze goede ontwikkeling ligt er wat betreft de aanklager toch celstraf in het verschiet ‘Het was niet zomaar even downloaden wat hi deed, maar hij stelde ook zijn map beschikbaar, chatte met andere gebruikers, zocht met zoektermen die we associëren met kinderporno. Hij is er uitgebreid mee bezig geweest.’ Een celstraf zou echter zijn werk, woning en gezin in gevaar brengen, bracht zijn raadsvrouw naar voren.