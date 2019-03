Monsterklus op ‘postzegel’ in Balkbrug

video Terwijl al haar klasgenoot­jes vliegen naar Rome, pakt ‘groene’ Amira (17) uit Hardenberg de elektri­sche auto

25 maart Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, en Amira Perfors (17) laat als leerling van het Vechtdal College in Hardenberg zien dat het niet altijd met het vliegtuig hoeft. Ze stapt vrijdag met haar moeder in een elektrische auto naar Italië, omdat dat beter voor het klimaat is. De rest van de school gaat door de lucht, een spoor van CO2 achterlatend. ,,Daar heb ik zo mijn bedenkingen bij.”