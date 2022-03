Monument Samenloop voor Hoop in Ommen moet nu al opgeknapt worden: ‘Heel erg balen’

videoHet stalen anker dat normaal langs de Vecht staat als herinnerring aan de Samenloop voor Hoop in Ommen, moet flink opgeknapt worden. De hars waarmee zo'n 700 stenen waren vastgegoten in het anker liet los. Nu zijn er nieuwe stenen nodig. ,,We hopen dat mensen ons daarbij willen helpen.”