Monumenten Dedemsvaart kunnen rekenen op extra onderhoudsbeurt en meer toezicht

video Evert en Roelie keken tv toen vluchtende Henk (51) hun huis binnen kwam vliegen: ‘Ineens keek ik tegen die achterlich­ten aan’

8 mei Blauwe strepen op de Van Roijensweg even buiten Bergentheim geven de plek aan waar dinsdagavond laat bestuurder Henk S. (51) uit Hardenberg op de vlucht voor achtervolgende politiewagens van de weg raakt. De Mercedes schiet in een greppel langs de weg en wordt gelanceerd, slaat over de kop en boort zich in de zijgevel van het huis van de familie Jasper. Evert en Roelie zitten in de woonkamer tv te kijken en ontsnappen maar net aan de dood. ,,Ineens was er een harde klap en lagen we allebei in een puinhoop”, blikt Jasper terug.