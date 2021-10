Motor knalt vol in zijkant bestelbus in Balkbrug

Brandweer IJsselland werft met campagne #watdoejijover4minuten nieuwe vrijwilli­gers

18 oktober Brandweer IJsselland is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vandaag is de campagne #watdoejijover4minuten gestart. Tot en met 26 november kan er gesolliciteerd worden naar de functie van brandweervrijwilliger bij de brandweerposten in de regio.