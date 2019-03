Motorliefhebber Jansen strikt wereldreiziger Van Hooff voor trip naar Ommen

Motorjournalist Paul van Hooff vertelt zondag 24 maart in motorcafé Calluna in Ommen over de boeken die hij wijdde aan zijn avontuurlijke reizen op z’n Moto Guzzi V7. Hij reisde op zijn in 1975 gebouwde motorfiets met koosnaam ‘Guus’ van Alaska naar Argentinië, en daarna van Den Bosch naar Tokio. Zijn boeken werden bestsellers. Dat Van Hooff het Ommer café aandoet is te danken aan de 58-jarige motorliefhebber Jan Jansen, uit Dedemsvaart.

,,Ik kocht zijn eerste boek 'Man in het zadel’ een half jaar geleden afgeprijsd in de opruimingsbak van een tankstation en las het daarna in één keer uit. Ik vond het machtig interessant. Paul gooide zijn leven om en maakte een wereldreis, vol avontuur. Van de noordelijkste plaats van Alaska toerde hij naar het zuidelijkste puntje van Argentinië.’’

Ben je zelf ook zo avontuurlijk aangelegd?

,,Nee, ik heb er wel eens over gedacht, maar ik heb vier dochters. Vroeger heb ik ook wel motor gereden, op een Honda en daarvoor de Jawa CZ van mijn vader. Maar ik heb er helaas geen tijd meer voor. Ik ben vrachtwagenchauffeur bij Oegema Dedemsvaart, ben vaak laat thuis. Vroeger heb ik veel op het buitenland gereden, maar de laatste tijd rij ik meestal in Nederland en soms nog naar Duitsland of België. Maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd in het buitenland. Zo heb ik al jaren contact met een ouder echtpaar uit Nieuw-Zeeland, dat fietsend de wereld over trekt. Toen ze een keer door Dedemsvaart kwamen raakte ik met ze in contact en hebben ze zelfs bij ons overnacht. Ze zijn vertrokken in een FC Twente-shirt, daar ben ik supporter van hè.’’

Hoe staat het met de kaartverkoop voor de lezing?

,,Die is er niet, de entree is gratis. Iedereen is welkom in Calluna. De lezing inclusief groot beeldscherm en geluid begint om 15.00 uur en vanaf 13.00 uur signeert Paul al zijn boeken. Na afloop is er een barbecue, die wordt bereid op de Chevy-pickup-truck van Calluna. Mee-eten kost 15 euro per persoon, daar moet je je wel voor opgeven via info@cafecalluna.nl.’’

Paul van Hooff met 'Guus', zijn trouwe motor.

