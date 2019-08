Motorrijder ernstig gewond na botsing met auto in Kloosterhaar

Video Strawberry Fields gaat voor het Woodstock-ge­voel

24 augustus Ondergedompeld in een hippie-sfeer met een knipoog naar de jaren zestig. Niks moet, alles mag. Dát is Strawberry Fields. Wat in 2017 als kleinschalig muziekevenement begon met maximaal duizend man, is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste festivals van deze regio. Strawberry Fields gaat zaterdag weer van start, duizenden bezoekers worden verwacht.