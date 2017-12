Motorrijder uit Dedemsvaart raakt gewond bij Slagharen

Video Lat langs plafond zwembad Dedemsvaart na twintig jaar losgeraakt

5:55 Werking in verschillende materialen is de oorzaak van het neerstorten van zeven plafondplaten in overdekt zwembad De Kiefer in Dedemsvaart. Woensdagmiddag rond kwart over twaalf vielen de platen van enkele kilo's per stuk plotseling op de tegels naast het bassin.