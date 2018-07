Motorrijders raken rijbewijs kwijt bij Dedemsvaart

Harden­bergs paar wil helpen én oud worden in Gambia

12:01 Liefde voor de medemens in nood. Dat doet Anneke en Aad Twigt binnenkort verhuizen naar Gambia. ,,Daar kunnen we er zijn voor ze! Daar hebben de mensen begeleiding en ondersteuning nodig. Hier is alles geregeld, daar helemaal niets, het is voortdurend improviseren. Het spreekt ons zo aan om dat verantwoordelijke werk te doen, want we zijn daar thuis", vertelt de 55-jarige Hardenbergse.