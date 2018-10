Muziekfeest Het Goede Leven als ‘festival in bruine kroeg’

Gemeente Hardenberg wijst koopzonda­gen voor december aan

24 oktober De supermarkten in Hardenberg en Dedemsvaart mogen in december om en om elke zondag open. Dat heeft het college van B&W in Hardenberg besloten. Ook zijn er koopzondagen aangewezen voor december. Of er definitief een koopzondag komt in Hardenberg is nog onzeker: het college wil eerst een enquête houden.