Muziektherapeute Ariska uit Dedemsvaart maakt ook zelf liedjes en komt met debuutalbum

CDA’er Van der Wel uit Hardenberg: ‘Helaas niet genoeg voorkeur­stem­men voor een zetel’

21 maart Ondanks zijn ronkende campagne in de regio is het CDA’er Piet-Cees van der Wel uit Hardenberg niet gelukt een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. Hij heeft onvoldoende voorkeurstemmen gekregen. Van der Wel heeft in de regio te veel concurrentie ondervonden van Pieter Omtzigt.