Myrna (23) opent bruidsboetiek in aspergeboerderij van ouders in Diffelen

Wie straks op bezoek komt bij asperge-boerderij 'Het Nijenhuis’ in Diffelen, kan voortaan ook een bruidsjurk op de kop tikken. Dochter Myrna Nijhuis besloot tijdens haar studie alles om te gooien en een eigen zaak te beginnen: Over de Maan. Een bruidsboetiek voor de moderne bruid. In de asperge-boerderij van haar ouders.

In een knusse, stijlvolle kamer hangen dertien bruidsjurken aan rekken. Spiegels, een kamerscherm, een kimono: aan alles is gedacht. Myrna Nijhuis laat vol trots haar aanwinsten zien, vanaf zaterdag gaan deze in de verkoop. Betaalbare trouwjurken, want zo duur hoeft het allemaal niet te zijn. ,,Ik ben jong, heb niet heel veel geld. Als ik ga trouwen dan zou ik ook nog wel wat geld over willen houden, voor vakanties bijvoorbeeld.’’

Tijdens haar baan bij een grote bruidsmodezaak in Arnhem valt het haar steeds vaker op: ouderwetse jurken, met veel tule of juist hele dure designerjurken. ,,Vaak betaal je boven de tweeduizend euro.’’ Dat kon anders, dacht Nijhuis. Ze besloot het internet af te speuren naar leveranciers en kocht van haar spaargeld een aantal jurken in. ,,Deze jurken zijn vanaf 500 euro, de duurste is 1500 euro. Ze komen uit Duitsland, China, Spanje... overal vandaan.’’ Vol trots pakt ze een eenvoudige jurk van het rek. ,,Kijk, deze is prachtig. Een Meghan Markle-achtige jurk.’’

Minimalistisch

De onderneemster woont inmiddels in Arnhem met haar vriend, maar opent de zaak in de boerderij van haar ouders. Klanten kunnen de eerste tijd alleen op afspraak langskomen. ,,Ik begin klein, maar dat vind ik juist mooi. Met thee, koekjes, plakje cake... het moet vooral leuk zijn, niet stijf.’’ Totdat ze fulltime bezig kan met Over de Maan, werkt ze nog in de bruidszaak in Arnhem. ,,Zij vonden het niet erg hoor, dat ik dit bedrijf begin. Ik zit natuurlijk ook in een heel ander segment.’’

Over de stijl van de jurken moet Nijhuis even nadenken. ,,Een beetje dromerig, bohemian, denk ik. Het is wat meer minimalistisch dan de jurken die je in de grote bruidszaken ziet.'' Mocht het allemaal goed gaan, dan hoopt Nijhuis ooit zelf trouwjurken te ontwerpen. ,,Eerst dit maar eens. En wie weet ga ik het later uitbreiden, met ook lingerie en schoenen erbij.’’

Zelf gaat ze ook nog in het huwelijksbootje stappen, hoewel dat nog even duurt. Verloofd is ze wel. ,,Al een tijdje, hoor’’, vertelt ze lachend. ,,Forever engaged. Nee hoor, maar we hebben geen haast. Ik ben nu twintig weken zwanger, trouwen komt later wel.’’