Na Edwin staat er een nieuwe Evers op: neefje Lars (21) is elk weekend volgeboekt

Het is geen jongensdroom die uit is gekomen, valt de dj met de deur in huis. ,,Nee hoor, maar het is wel mijn hobby. Daar heb ik nu mijn werk van gemaakt.’’ Lars Evers (21), begon op zijn veertiende samen met zijn buurjongen te draaien. ,,Eerst was het gewoon voor de lol, maar daarna werden we gevraagd voor bruiloften. Zo is het begonnen.’’ Iets heel anders dan wat oom Edwin doet, benadrukt hij. ,,Die draait vooral plaatjes en is veel aan het babbelen, dat hoef ik gelukkig niet te doen’’, grapt hij. ,,Hij had wel veel succes, maar misschien heeft hij ook wel gewoon geluk gehad. Daarnaast zie je op de radio niet wat het met mensen doet, ik vind het fantastisch om mensen los te zien gaan op mijn muziek.’’