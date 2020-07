Naar de drive-in bioscoop in Hardenberg voor het goede doel

In de auto, ernaast of er bovenop zitten. Bij de drive-in bioscoop Hardenberg mag het allemaal. En je steunt er ook nog eens een goed doel mee.

,,Een gaaf initiatief’’, zeggen Annet en Edwin de Vries uit Hardenberg. Ze zijn met hun auto voor de tafel gestopt. Ze kunnen hier kiezen uit verschillende versnaperingen die te koop zijn. Popcorn, M&M’s, een Happy Kinderbox of een ijsje. Ook kunnen ze voor tweeeneenhalve euro raden hoeveel knikkers in de pot zitten. Annet denkt het te weten. Zeker is in ieder geval dat ze voor 51 euro besteden. ,,En mogelijk komen we morgen en overmorgen ook’’, vult Edwin enthousiast aan.

Ze zijn niet de eersten deze avond en ook niet de laatsten. Hardenberger Lenard Hakkers met zijn gezin vinden het een goed initiatief in coronatijd. ,,Maar we weten eigenlijk niet voor welk goed doel dit is’’, zegt hij terwijl hij de klapstoeltjes naast zijn auto neerzet. Zojuist heeft ook hij zijn inkopen gedaan bij het loket. De familie Pot uit Hardenberg heeft in de krant gelezen dat deze drive-in Bioscoop er is. ,,We komen hier vooral voor het goede doel.’’ In totaal zijn er 21 aanmeldingen deze avond. Het grasveld voor het grote scherm met daarop Dr. Dolittle is nog lang niet vol.

Dat goede doel is The Treasure in Hoogeveen. Vrijwilligers in een pand in de buurt van het station staan open voor mensen met een hulpvraag. Ze gaan ook op zoek naar mensen die eenzaam zijn. Ze bellen bijvoorbeeld aan voor een gesprek. Ze zijn gelovig, maar dringen zich niet op. Iedereen mag er zijn, zo vinden ze bij The Treasure.

Verhaal vertellen

Volgens organisatoren Marjolein van Gennip, Erin Rietema, Niels Kroesen en Wesley Hofstede is deze manier van omzien broodnodig. ,,In totaal hebben we 26 mensen binnen gelaten die van plan waren om voor de trein te springen”, vertelt Van Gennip. ,,We zagen het aan hen. ‘Kom binnen’, zeiden we. Ze mochten hun verhaal vertellen.”

Ze wordt er weer emotioneel van, achter de tafel waar eten en drinken wordt verkocht voor de bezoekers van de drive-in. The Treasure biedt ook werkgelegenheid, onderdak en werk. Veel mensen zijn hierdoor weer opnieuw tot bloei gekomen, weten de vier te vertellen. ,,En hierbij is het geloof niet de prioriteit. Heeft iemand honger, dan wil hij of zij gewoon brood. Niets anders’’, aldus Rietema.

Succes

Er worden hamburgers gebakken en broodjes beenham zijn met het reukorgaan op te sporen. De commercie is er. Bij campings is geflyerd. Deze drive-in moet geld op gaan leveren voor het vele werk dat ze doen. Dat heeft een risico, weet Van Gennip. ,,Deze drie avonden kosten ons duizend euro. Filmrecht en het grote scherm, dat hakt erin. Ik hoop dat het lukt. Anders moeten we nog harder aan de bak. Maar wanneer het een succes is, dan doen we het binnenkort nog een keer.”

Wesley Hofstede - de zoon van de bekende bakker Hofstede in Hardenberg - gaat namens The Treasure ook in hartje Hardenberg een pand huren. Hij zegt dat hij in onderhandeling is. Hij wil nog liever vandaag dan morgenbeginnen, maar zijn streven is dat het over anderhalve maand klaar is. Met hetzelfde doel als in Hoogeveen, hulp bieden aan mensen met problemen en een luisterend oor voor allen. ,,En ik ben nu bezig met het vinden van samenwerking met kerken. Maar ook met verhuurders en andere partijen. ,,Sommigen zeggen: ‘Help mij! Met mijn man, mijn kind, de verslaving. Ik heb geen huis.’ In Hoogeveen trekken we die mensen aan. Bezoekers zeggen vaak dat ze nog iemand kennen die hulp nodig heeft. Dat willen we ook in Hardenberg gaan betekenen.’’

Programma

Vrijdag 24 juli is in de drive-in bioscoop aan de Handelsstraat in Hardenberg de film This means war te zien en zaterdag 25 juli staat 48 hours op het programma. Tickets kunnen worden besteld via 06-44945414 of thetreasure.nl.