Nachtelijke branden in Hoogeveen

De auto brandde uit aan de Albert Steenbergenstraat. Vorig jaar gingen er in Hoogeveen regelmatig auto’s in vlammen op. In 2023 gebeurde dat tot afgelopen nacht nog niet.

Woning

De brandweer moest eerder in de nacht ook in Hoogeveen uitrukken voor een brand in de Emmastraat. Daar is waarschijnlijk brand was ontstaan in een slaapkamer. Toen de brandweer te plaatse was, was het vuur al gedoofd.