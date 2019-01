NAM: Haperende pomp waarschijnlijk oorzaak chemische lekkage Collendoorn

Video Lek bij gaswinning in Hardenberg: chemische vloeistof ontsnapt

15:49 Op de NAM-locatie in Collendoorn (gemeente Hardenberg) is vanochtend een lekkage ontstaan. Uit een installatie is één kubieke meter ontzwavelingsvloeistof gelekt, waarvan een deel in de naastgelegen sloot is terecht gekomen.