NAM 'klaar’ met opruimen lekkage in Collendoorn, maar buurt blijft argwanend

Op woensdagochtend 2 januari is bijna één kubieke meter (bijna duizend liter) weggestroomd uit een tank met in totaal 24 kuub ‘absorbital’, een uit diverse stoffen samengestelde vloeistof die zwavel scheidt van het hier gewonnen gas. In tegenstelling tot de gasbel in Slochteren bevatten de meeste kleine velden in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel gas met een van nature aanwezige lage concentratie zwavel. Voordat de NAM dit gas aan de Gasunie levert voor huishoudelijk of industrieel gebruik, wordt het zwavel verwijderd.