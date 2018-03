NAM nooit beboet voor overvloedige gaswinning Hardenberg

In augustus 2017 meldde de Stentor al dat het Staatstoezicht op de Mijnen wilde ingrijpen, nadat in vijf jaar tijd 82 miljoen kubieke meter gas uit de bodem was gehaald bij 'Hardenberg Oost', in de buurt van Gramsbergen. Dat was fors meer dan de 63 miljoen kubieke meter die in het winningsplan was toegestaan, en ook ruim boven de toegestane afwijkingsmarge van 20 procent. Maar de NAM was het daar niet mee eens. De toezichthouder namens het ministerie van Economische Zaken eiste dat uiterlijk 30 augustus de gaskraan zou sluiten, anders kon de NAM een dwangsom worden opgelegd die kon oplopen tot maximaal 2 miljoen euro.