NAM over gaswinning Hardenberg: Verschil van inzicht

De toezichthouder eist dat de NAM de gaswinning per september stillegt. Sinds 2011 is 82 miljoen Nm³ gewonnen, terwijl 62 procent is toegestaan. Een forse overschrijding die valt buiten de toegestane marge van 20 procent. De NAM ontkent de productiecijfers niet, maar stelt dat uit eigen berekeningen over een langere periode de afwijking binnen de marge blijft. De NAM wil met het Staatstoezicht op de Mijnen in gesprek om duidelijkheid te krijgen over welk meetmoment gehanteerd moet worden.