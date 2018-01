NAM waarschuwt voor aardbevingen in Overijssel

Hardenberg heeft nu ook zijn eigen dierenambulance

3 januari Het is geen werk voor watjes. De vrijwilligers van Stichting D.A.R.(Dutch Animal Rescue) Dierenambulance staan 24 uur per dag klaar om dieren in nood te helpen. Nu ook in Hardenberg. Want daar hebben ze de Dutch Animal Rescue (DAR) Dierenambulance Hardenberg e.o. opgericht.