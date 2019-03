Nannys & Grannys ontzorgen mantelzorgers en helpen bij hulpvragen

Nadat de stoffeerders en verhuizers hun werk hadden gedaan, heeft een team van dit bureau de woning helemaal schoongemaakt en gezellig ingericht. ,,Ik kon er zo in en daar ben ik erg blij mee’’, zegt Bos tegen Agnes van Lohuizen en Corine Eesinge, de oprichters van Nannys & Grannys.

Het is niet bij die ene actie gebleven, want nog altijd komt er een nanny bij Bos om schoon te maken, maar ook om hem wegwijs te maken in Dedemsvaart. ,,Ik ken hier in Dedemsvaart niemand meer en dan is het echt prettig wanneer er iemand is die je als het ware introduceert.’’

Persoonlijke hulp

Voorafgaand aan het bezoekje bij de zeer tevreden klant vertellen Agnes van Lohuizen en Corine Eesinge over hun organisatie. ,,Wij leveren persoonlijke hulp op maat en naar wens. Dat kan wekelijks en voor een langere tijd zijn, maar ook eenmalig of voor een korte periode.’’ Iemand die regelmatig naar het ziekenhuis moet maar die bijvoorbeeld geen kinderen in de buurt heeft, kan een nanny inschakelen. Deze gaat mee naar het ziekenhuis, kan desgewenst helpen bij het aankleden en ook meegaan naar het gesprek. ,,Twee weten meer dan een. Veel van onze nannys hebben een verzorgende achtergrond, dus dat werkt extra prettig. Zeker bij klanten die het lastig vinden om alles te onthouden kan onze nanny ook het contact met de kinderen en zelfs de afspraken bijhouden. We weten dat niet iedereen beschikt over een eigen netwerk en dan is de hulp van een nanny heel prettig.’’

Zonder indicatie

Nannys & Grannys kan zonder indicatie ingeschakeld worden. Vooraf vindt er een intake plaats en wordt gekeken welke taken er moeten worden verricht en welke nanny daar het best bij past. ,,Met onze organisatie helpen we niet alleen de hulpvrager, maar hebben we ook veel vrouwen aan werk geholpen.’’

Begrafenissen

Medewerkers van Nannys & Grannys zijn ook in te huren als oppas op de woning tijdens begrafenissen. ,,Er vinden veel inbraken plaats op die momenten en dankzij de aanwezigheid van onze nannys blijft het huis zichtbaar bewoond. Bovendien kan veel op zeer korte termijn geregeld worden’’, zegt Van Lohuizen. ,,Recent hebben we een paar mantelzorgers kunnen ontzien door per direct een aantal nachten zorg over te nemen zodat de mantelzorger weer een paar nachten goed kan slapen. Die vraag was door ons binnen een uur opgepakt en ingevuld. Ook vinden veel mensen, bijvoorbeeld bij dementie, het prettig om de zorg toe te kunnen vertrouwen aan een vast persoon.’’