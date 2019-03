Natasja (44) uit Dedemsvaart beklimt Alpe d’Huez met vijf kinderen

In mei is het vijf jaar geleden dat de moeder van Nijenkamp is overleden. ,,Het is wel een soort eerbetoon haar mijn moeder’’, vertelt de 44-jarige Nijenkamp. ,,Eerst kwam het er niet van door lichamelijke klachten van mezelf, maar nu gaan we het gewoon doen. Ze is overleden aan slokdarmkanker, in mei precies vijf jaar geleden.’’ De kinderen van Nijenkamp, variërend tussen de 11 en 18 jaar, stonden niet allemaal te springen om mee te gaan. Uiteindelijk kreeg de moeder het wel voor elkaar om de kinderen zover te krijgen. ,,Het scheelt ook wel dat het onder schooltijd is hoor,’’ vertelt de moeder lachend. ,,Mijn dochter wilde eerst niet, maar ze kan beter achteraf denken dat het erg zwaar was dan dat ze spijt heeft dat ze niet is meegegaan.’’

Spierpijn

‘Opgeven is geen optie’, is het motto van het team van het gezin. Donderdag 6 juni moet het gebeuren, maar veel wordt er nog niet getraind in het gezin. ,,Tja, de ene sport genoeg en gelooft het wel. Maar mijn andere zoon sport nooit en denkt dat hij niet meer wil als hij hard gaat oefenen. ‘Ik kom heus wel boven, als ik spierpijn heb dan is dat maar zo’, zei hij. Tja, opgeven is geen optie. We gaan in ieder geval één keer naar boven. En ze zijn het er allemaal over eens: voor oma kunnen ze dit wel doen.’’

Geld