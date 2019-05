Naturistenvereniging Hardenberg in actie tegen vergrijzing

Naturistenverenigingen in Nederland hebben te kampen met vergrijzing. Om meer jonge leden te werven heeft naturistenvereniging Balderhaar in Hardenberg twee ton geïnvesteerd in het opknappen van haar terrein en biedt de vereniging gratis overnachtingen aan voor mensen die de open dag bezoeken.

,,We hebben 230 leden en een wachtlijst,’’ vertelt Klaas Jurjens (63) uit Zwolle. Hij is woordvoerder van naturistenvereniging Balderhaar. De mededeling over de wachtlijst klinkt een beetje raar, want tegelijk klaagt de pr-man over jeugd die wegblijft. ,,De vergrijzing slaat toe,’’ geeft hij toe. ,,Het is een trend die je ziet bij alle naturistenverenigingen in het land. We zijn op zoek jonge leden.’’

Kampeerplekken van 3.000 m²

Op 26 mei houden alle naturistenverenigingen in Nederland open dag. Vorig jaar heeft Balderhaar zich met name gericht op het werven van nieuwe Duitse leden, dit jaar gaat de aandacht naar Nederlanders. Het 33 hectare grote terrein heeft 80 vaste plaatsen en 20 plaatsen voor losse kampeerders. Per kampeerplek is ruim 3.000 vierkante meter terrein beschikbaar, in een bosrijke omgeving. ,,We zitten midden in de natuur en dat is onze kracht,’’ zegt Jurjens. ,,We zijn duurzamer gaan denken, want we merken dat mensen het belangrijk vinden om duurzaam op vakantie te gaan. Alle vaste staanplaatsen hebben bij ons stroom van zonnepanelen, voor de gasten die tijdelijk komen gaan we ook zonnepanelen aanleggen. Onze boerderij met de bar, heeft LED-verlichting.’’

Niet binden

De vergrijzing onder het ledenbestand is een fenomeen dat niet alleen bij naturistenverenigingen zichtbaar is, stelt Jurjens. ,,Natuurlijk is de verpreutsing van Nederland ook gaande, maar dat is niet de hoofdoorzaak. Ook bij voetbalverenigingen zie je vergrijzing. Jonge mensen binden zich niet graag. Ze willen best in de zomer drie weken komen kamperen, maar zich aansluiten bij de vereniging doen ze niet. Het hele jaar door actief zijn voor een vereniging past niet in het drukke leven van een gezin met twee banen en kinderen. Maar ik heb gemerkt dat vergrijzing van het ledenbestand een golfbeweging is, het kan best zijn dat we binnenkort weer op een punt komen dat er een kentering komt. Mensen gaan weer graag dichtbij huis op vakantie. Minder vliegen, op vakantie met je bakfiets. Bij ons zit je midden in de natuur. Waar vind je dat nog in Nederland? We willen graag dat mensen komen kennismaken. Iedere gast krijgt tijdens de open dag een voucher voor een gratis overnachting.’’