Nederlander (26) verongelukt bij autoreparatie in Nordhorn

Huisartsen in het Vechtdal trekken alles uit de kast voor nieuwe collega's

6:31 Geen getrut. Authentiek vakmanschap. Autonome praktijken. Elke maandagmiddag een borrel. Met deze teksten willen vier huisartsen in het Vechtdal nieuwe collega's lokken. Met een flitsende website zijn zij gestart met de ‘Huisarts Expeditie Vechtdal’. Want elke huisarts zou een gat in de lucht moeten springen voor een plekje op het platteland.