Nederlandse en Syrische leerlingen maken samen voorstelling

Dramadocente Boukje Schoof viel het op dat vluchtelingen nog lang niet overal geaccepteerd worden, ook in Dedemsvaart. Daarom maakt ze een voorstelling over een Syrisch meisje dat naar Nederland is gevlucht. Dit doet ze samen met haar eerste- en tweedejaars leerlingen van de stroming podiumkunsten van de Zeven Linden.

Zelf schreef ze de hoofdlijnen van het script en samen met de leerlingen bedacht ze hoe de teksten er precies uit moesten gaan zien. ,,We hebben het er in de lessen over gehad en daarbij zijn ook de meningen van de leerlingen naar voren gekomen”, verklaart Schoof.

Taalschool

In samenwerking met de taalschool in Hardenberg werd al snel gezocht en dat bracht een mooie kans om de Syrische kinderen ook bij de productie te betrekken. Dat is niet alleen leuk voor de kinderen, maar helpt ook nog eens bij de integratie. ,,We proberen elk jaar een project te doen waar leerlingen meedoen aan een activiteit buiten school”, legt Anton Guiljam uit. Hij is docent Culturele Kunstzinnige Vormgeving (CKV) bij de taalschool in Hardenberg. ,,Vorig jaar deden we bijvoorbeeld mee aan een tentoonstelling. Naast dat het mooi is voor de leerlingen, is het ook heel erg goed voor hun integratie. Hier komen ze in aanraking met Nederlandse jongeren van hun eigen leeftijd.”

,,Bij de eerste gezamenlijke repetitie voegden sommige Syrische en Nederlandse leerlingen elkaar al meteen toe op Instagram, erg leuk om te zien”, vult Schoof aan. ,,Het gaat niet alleen om het eindresultaat, maar ook om het proces waarbij de leerlingen elkaar leren kennen en samen iets maken.”

Vogeltjesdans

De voorstelling gaat over een Syrisch meisje en haar integratie in Nederland. Hierbij wordt typische Nederlandse muziek, van de vogeltjesdans tot Marco Borsato, afgewisseld met Syrische muziek. Senna Ypma (13) speelt het Syrische meisje Rosa dat nieuw is in Dedemsvaart en moet wennen aan de Nederlandse cultuur. Daarvoor gaat ze ook een hoofddoek dragen. ,,Eén van de Syrische meisjes heeft mij uitgelegd hoe dat moet en heeft het voorgedaan. Het was wel gek, ik voelde mijn haar bijna niet meer.”

Het moeilijkste aan haar rol vindt ze de scène waarin haar personage Rosa te horen krijgt dat ze niet in Nederland mag blijven nadat ze allemaal vrienden heeft gemaakt. ,,Dat is moeilijk om te spelen, omdat je daar echt veel emotie in moet stoppen”, stelt Senna.