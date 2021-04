Negen lintjes in Hardenberg: gedecoreerden naar Voorveghter gelokt voor uitreiking

LINTJESREGEN 2021Twee vrouwen en zeven mannen zijn vanochtend in Hardenberg beloond voor hun vrijwillige inzet voor de samenleving. Allen, van Lubna Ebrahim-Abdul tot Albert Hakkers, mogen ze zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De inwoners zijn voor de onderscheiding onder valse voorwendselen naar theater De Voorveghter gelokt.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lubna Ebrahim-Abdul uit Hardenberg vluchtte eind jaren 90 vanuit Sudan naar Nederland. Nu helpt via VluchtelingenWerk vanuit hier anderen die in dezelfde situatie zitten. Zo is ze maatschappelijk begeleider, maar ook tolk. Ook was zijn een van de initiatiefnemers van de Buurtkamer.

Lubna Ebrahim-Abdul helpt bij de Buurtkamer en is ook tolk, waarmee ze helpt een vertaalslag tussen vluchtelingen en lokale bevolking te maken.

Nita van der Horst-Kattenberg uit Balkbrug bood als predikant hulp aan mensen die dat nodig hadden. Zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente. Zo organiseerde ze voor de leden van de kerk reizen naar verschillende landen in Oost-Europa, om dan daar ontwikkelingswerk te doen. Naast de goederenhulp zette zij ook andere projecten in onder anderen Oekraïne en Hongarije op.

Ook een lintje voor Henk van Lenthe uit Hardenberg. Hij actief in het kerkelijk leven en hielp onder meer mee bij de fusie tussen de gereformeerde kerk Hardenberg en de gereformeerde kerk Heemse. Hij was ook voorzitter van de kerkenraad van wijkgemeente Marslanden, lid van de kerkenraad PKN Hardenberg-Heemse en voorzitter van de wijkkerkenraad Heemser Esch. Gedurende tien jaar diende hij ook als reservist bij de Nationale Reserve.

Catharinus Maas uit Slagharen is al meer dan twintig jaar vrijwillig actief voor Locatieraad Heilige Alphonsus de Ligiouri in Slagharen. Ook voor voetbalvereniging Eendracht Maakt Macht Slagharen (EMMS) is hij wekelijks vele uren bezig, zowel in de kantine als op het sportpark. Daarnaast zette hij zich onder meer in voor nieuwbouw van multifunctioneel centrum het Kronkelhonk.

Al bijna veertig jaar in het bestuur van gemengd zangkoor Con Amore en lid van de Vuttersclub in Dedemsvaart. Ook Guus Redder uit Dedemsvaart is in De Voorveghter van een versiersel voorzien. Binnen de Dedemsvaartse Middenstandscombinatie zorgt hij ervoor dat het centrum tijden de jaarlijkse feestweek en andere feestdagen in stijl wordt aangekleed. Daarnaast is Redder samen met zijn vrouw mantelzorger.

Wim van Tolie uit Dedemsvaart werd eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zo was hij penningmeester bij een aantal sportverenigingen en verschillende schoolbesturen. Ook verzorgde hij jarenlang de financiële boekhouding van kinderboerderij Dekibo. Dat deed hij ook voor onder meer de afdeling Avereest van Het Rode Kruis, Stichting Klaver Vier en de lokale afdeling van Humanitas.

Jan Veerenhuis uit Hardenberg is een voetballiefhebber die het liefst als scheidsrechter op de grasmat staat. In die hoedanigheid floot hij de afgelopen jaren wedstrijden van verschillende teams en leeftijdsklassen. Ook nam hij als assistent-scheidsrechter de vlag ter hand. Veerenhuis maakt ook deel uit van het bestuur van de Regionale Groep Senioren Overijssel en van de vakbond CNB. Sinds 2000 maakt hij voor PKN de kerkbalans op.

Henk Veneman uit Bruchterveld stond aan de wieg van voetbalvereniging Bruchterveld en was jarenlang bestuurslid van deze club. Ook op kerkelijk gebied was hij actief: als jeugdouderling en met het geven van catechisatie. Hij zat in de commissie die vorm gaf aan de fusie tussen de hervormde en de gereformeerde gemeente. En was betrokken bij de verbouwing van het dorpshuis in Bruchterveld tot modern multifunctioneel centrum. Ook zet hij zich in voor de biljartvereniging en verzorgt hij tuinonderhoud bij de Baalderborg Groep.

Tot slot werd ook Albert Hakkers uit Hardenberg in het zonnetje gezet. In het dagelijks leven is Hakkers leerkracht op een school voor speciaal onderwijs. hij gaf jarenlang bewegingslessen aan kinderen met een motorische of sociaal-emotionele beperking. Binnen PKN Hardenberg was hij onder meer actief in het kinderwerk. Voor voetbalclub HHC Hardenberg bekleedde hij een bestuursfunctie en trad hij binnen de lijnen op als scheidsrechter.

Albert Hakkers is naast docent in het speciaal onderwijs ook betrokken bij HHC Hardenberg en fervent postzegelverzamelaar.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

