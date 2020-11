Neus dicht in Brucht: duizenden liters stront stromen over de weg

poll Attractie­park Slagharen zag de drukte al afnemen, maar nu is het helemaal gedaan met de pret

3 november Attractiepark Slagharen is doorgaans goed voor een miljoen bezoekers per jaar, maar haalt dat aantal nu bij lange na niet. Nu het park de komende weken verplicht op slot gaat, nemen de zorgen toe bij de schoonmakers, kaartjesprinters en de wasserij. Directeur Dave Storm houdt hoop, ondanks de verscherpte maatregelen. ,,Rond kerst zijn we dagelijks geopend.”